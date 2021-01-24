حارس بيرسيبوليس يفوز بأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فاز الإيراني حامد لاك حارس مرمى بيرسيبوليس الإيراني بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد أن جمع أعلى عدد من النقاط من تصويت الجمهور وآراء الخبراء.

وتفوق حامد لاك البالغ من العمر 30 عاما على يوون بيت جارام لاعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وحل ثالثا العراقي بشار رسن نجم بيرسيبوليس

ورغم خسارة بيرسيبوليس في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2020 أمام أولسان هيونداي الكوري، إلا أن لاك قدم مستويات مميزة خلال البطولة، حيث قاد فريقه لإنهاء سبع مباريات على التوالي دون أن تهتز شباكه بهدف من هجمة منظمة.

وتلقت شباك حامد لاك أربعة أهداف فقط في ثماني مباريات، كان من بينها ثلاثة أهداف من ضربات جزاء، وهدف من متابعة ضربة الجزاء التي تصدى لها الحارس الإيراني.

وانضم لاك إلى نادي بيرسيبوليس في سبتمبر الماضي، من أجل تعويض الحارس السابق علي رضا بيرانفاند.

وتصدر حامد لاك استفتاء الجماهير والخبراء بحصوله على 47.14 نقطة، وحل يوون بيت جارام لاعب أولسان هيونداي ثانيا بحصوله على 19.62 نقطة، ثم بشار رسن لاعب بيرسيبوليس ثالثا بحصوله على 11.36 نقطة، ثم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي رابعا بحصوله على 7.53، ثم جونيور نيجراو لاعب أولسان هيونداي خامسا بحصوله على 6.54 نقاط.

وتم تحديد الفائزين بجوائز خيارات الجمهور بعد مشاركة مئات الآلاف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلى جانب أصوات الخبراء المستقلين، وهم مايكا تشيرش ووائل جابر وروشن راي.

وتم تخصيص نسبة 60% لزوار الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، و40% للخبراء.