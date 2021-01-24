التعاون يستضيف ضمك وعينه على المربع الذهبي

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يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق الهلال والذي كسب التعاون في الجولة الماضية بهدفين دون مقابل، أما ضمك فيحتل المركز الـ15 وما قبل الأخير برصيد 12 نقطة، وذلك بعد فوزه في الجولة الماضية على الباطن بهدفين دون مقابل.يتفوق التعاون دفاعيا، حيث لم تهتز شباكه سوى 9 مرات كثاني أقوى خط دفاع في الدوري، يقابله ثاني أضعف دفاع في البطولة دفاع فريق ضمك بـ24 هدفا.
أما هجوميا فالتفوق لصالح فريق ضمك الذي سجل 17 هدفا بفارق هدفين عن هجوم التعاون.
تقابل الفريقان مرتين في دوري المحترفين وكانتا العام الماضي، وتبادلا الفوز، حيث فاز كل منهما في ملعب الآخر، وللفريقين تاريخ كبير من المواجهات المباشرة بينهما، حيث التقيا في دوري الدرجة الثانية والدوري المشترك ودوري الدرجة الأولى وكأس الأمير فيصل بن فهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي كل المواجهات فاز التعاون في 13 مباراة، وفاز ضمك في 10 مباريات، وحضر التعادل في 7 مواجهات.
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