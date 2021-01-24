طموحات الوحدة تصطدم بقوة الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة نظيره الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الوحدة هذا اللقاء لتعويض خسارته أمام النصر في الجولة الماضية التي كسر بها النصر سلسلة الوحدة بعدم الخسارة، التي استمرت لـ6 جولات متتالية ليصل الوحدة للنقطة الـ20.

ويأمل مدرب الفريق البرتغالي فييرا في تجاوز عقبة الشباب لمواصلة المنافسة على المراكز الأولى في سلم الترتيب، كما يفتقد فييرا لخدمات مدافعه الإسباني بوتيا الذي يغيب عن اللقاء بسبب حصوله على كرت أحمر في لقاء النصر الماضي.

على الطرف الآخر يسعى مدرب الشباب «الموقت» كارلوس هيرنانديز للحفاظ على سجله الخالي من الخسائر حين قاد الشباب في آخر ثلاثة لقاءات لم يخسر أيا منها.

ويأتي الشباب لمواجهة الوحدة باحثا عن الانتصار للاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب، حيث يحتل مركز الوصافة بـ26 نقطة متساويا مع الأهلي.

ويغيب عن الشباب في لقاء الوحدة لاعب خط الوسط ألفريد انداي إضافة لمتعب الحربي.

الوحدة قبل مواجهة الشباب:

وصل للنقطة الـ20 خلال الجولات الماضية.

لعب 7 لقاءات خارج ملعبه: فاز 3، خسر 3، تعادل 1.

سجل مهاجموه 17 هدفا.

استقبلت شباكه 18.

سجل الوحدة هدفا وحيدا في آخر 3 لقاءات.

يغيب المدافع بوتيا عن اللقاء جراء الإيقاف.

الشباب قبل مواجهة الوحدة: