شكرا لقرائتكم خبر عن زاناردي: نتيجة الذهاب صعبت مهمتنا أمام شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق خورفكان، مباراة شباب الأهلي، الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الخليج العربي بأنها صعبة ومهمة في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن الخسارة في الجولة الأولى صعبت وضع «النسور» أكثر.

وقال: «ستكون هذه المباراة كبيرة وفيها تحد كبر لنا، فريقنا جاهز، وقد حصلنا على وقت للتحضير خلال الفترة الماضية وهناك رغبة كبيرة من اللاعبين في الفوز».

وأضاف: «سنفعل كل ما بوسعنا للصعود، الأمور لن تكون سهلة، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، فريقنا سيلعب للفوز والترشح والجيد أننا في وضع معنوي وبدني وفني مطمئن خاصة بعد الفوز الأخير على الجزيرة الذي أكد قوة الفرقة الخضراء».

ومن جانبه، قال البرازيلي باولينيو لاعب خورفكان: «إن الطموحات كبيرة والرغبة لا تنقص اللاعبين في تحقيق الفوز، الفريق مطالب بالعودة بعد الخسارة الأولى وهي مهمة معقدة، لكنها ليست مستحيلة، سنفعل المستحيل لنكون لطرف الفائز في المواجهة، استعددنا بأفضل صورة وفي أجواء إيجابية ولا شك في أن كل عنصر سيحاول بذل قصارى جهده لنكسب المواجهة».

وعبر اللاعب عن سعادته بالتواجد مع «النسور» وارتداء شعار النسور، مبيناً أنه سيعمل من أجل تقديم الإضافة للفريق ومساعدته على الوصول إلى أهدافه ورأى أن كرة القدم فيها صعوبات وهي دائماً تتطلب العمل والاجتهاد لتحيق الغاية والهدف وهو ما ينوي فعله مع ناديه الجديد.