شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي علي: لقب السوبر دافع لاجتياز خورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد مهدي علي المدير الفني لشباب الأهلي، أن تتويج «الفرسان» بلقب السوبر منحه دافعاً قوياً لاجتياز نظيره خورفكان عندما يلتقيان في الخامسة والربع من مساء الثلاثاء على أرض استاد راشد، في ربع نهائي كأس الخليج العربي.

وأضاف «المهندس» الذي قاد «الفرسان» للتتويج بأول لقب محلي في عهده في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «احتفلنا خلال اليومين السابقين ببطولة السوبر، بعد الفوز على الشارقة، لكننا طوينا هذه الصفحة لنتفرغ للمباراة المهمة التي تنتظرنا في مواجهة خورفكان، والفريق حصل على راحة بعد لقاء السوبر وعدنا للتدريبات (أمس الأحد) وسنواصل التحضيرات حتى إتمام جاهزية الفريق للمباراة، وكل التركيز حالياً ينصب عليها وسنبذل كل ما يلزم من جهد من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة».

وقال عن المنافس: خورفكان فريق جيد ومستواه شهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، وحقق نتائج جيدة، وبالنسبة لنا نولي المباراة أهمية كبيرة جرياً على المتبع في كل مبارياتنا، وسنستغل إقامتها على أرضنا، ومثل هذه المواجهات تحتاج إلى الكثير من الجدية والرغبة في الفوز.

وأضاف: الفوز على الشارقة والتتويج بلقب سوبر الخليج العربي منحنا دافعاً إضافياً، ولن نركن لهذا الانتصار رغم أهميته، ويعزز معنويات الفريق أنه قادم من فوزين في الدوري وكأس السوبر، ولابد من الاستمرار في سكة الانتصارات، ونحن جميعاً في الفريق مطالبون بالتعامل مع اللقاء المقبل بجدية ورغبة وتركيز أكبر، ومن جانبنا كجهاز فني سنتابع تحسين أداء الفريق ليصل إلى أعلى مستوى لمواصلة المسيرة على مستوى كل المسابقات.