شكرا لقرائتكم خبر عن لوزانو يسجل ثالث أسرع هدف في الدوري الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل هيرفينج لوزانو هدفاً بعد تسع ثوان، لكن نابولي خسر 3-1 أمام فيرونا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

واستغل الجناح المكسيكي إخفاق فيدريكو ديماركو في تشتيت الكرة، ليستحوذ عليها ويسجل الهدف الأول المبكر.

وجاء الهدف بعد 8.95 ثانية وهو ثالث أسرع هدف في تاريخ الدوري بعد هدف رفائيل لياو مهاجم ميلان أمام ساسولو في 2020 بعد 6.8 ثانية وباولو بوجي مهاجم بياشينزا أمام فيورنتينا في 2001 بعد مرور 8.9 ثانية.

ورغم ذلك لم يحافظ نابولي على التقدم المبكر، وأصلح ديماركو الخطأ بعدما قابل كرة عرضية من دافيدي فاراوني وأدرك التعادل في الدقيقة 34.

وأضاف أنطونين باراك الهدف الثاني لفيرونا في الدقيقة 62 ثم أكمل ماتيا زاكايني الثلاثية بضربة رأس قبل 11 دقيقة من النهاية، ليوجه ضربة جديدة لنابولي الذي خسر كأس السوبر المحلية أمام يوفنتوس الأسبوع الماضي.

ويحتل نابولي المركز السادس برصيد 34 نقطة من 18 مباراة وبفارق تسع نقاط عن ميلان المتصدر، لكنه يملك مباراة واحدة مؤجلة، بينما يأتي فيرونا عاشراً وله 30 نقطة من 19 مباراة.