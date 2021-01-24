بطولة المانيا: بايرن يبتعد 7 نقاط في الصدارة برباعية في شالكه

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برلين: استغل بايرن ميونيخ تعثر مطارديه افضل استغلال بفوزه على شالكه 4-صفر الاحد في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

ورفع الفريق البافاري رصيده الى 42 نقطة مبتعدا بفارق 7 نقاط عن وصيفه لايبزيغ و10 عن كل من باير ليفركوزن وفولفسبورغ.

وتابع مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته المفضلة وسعيه لتحطيم الرقم القياسي من الاهداف في الدوري في موسم واحد المسجل باسم مهاجم الفريق السابق غيرد مولر مع 40 هدفا بتسجيله احد اهداف فريقه.

ويملك ليفاندوفسكي ستة اهداف اكثر من مولر في الفترة عينها من موسم 1971-1972 عندما نجح الاخير في تحقيق انجازه.

دخل شالكه متذيل الترتيب المباراة وهو يسعى الى الثأر بعد خسارته التاريخية امام العملاق البافاري بثمانية نظيفة في المرحلة الاولى، لكنه كان يدرك حجم المهمة الكبيرة امامه.

وبعد ان انقذ مانويل نوير مرمى بطل اوروبا من هدف أكيد لمارك اوث بعد مرور 11 دقيقة، دانت السيطرة لبايرن ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه المخضرم توماس مولر الذي استغل تمريرة ليوشوا كيميتش ليتابع الكرة برأسه داخل الشباك (33).

واضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني عندما تلقى كرة امامية طويلة من كيميتش فتلاعب بمدافع شالكه التركي اوجان كاباك ليسدد داخل الشباك (55).

والهدف هو الثالث والعشرون للبولندي في البوندسليغا هذا الموسم متقدما بفارق 9 اهداف عن مهاجم بوروسيا دورتموند النروجي ايرلينغ هالاند.

وسجل بايرن ميونيخ هدفين في اواخر المباراة، الاول عبر مولر بكرة رأسية وتمريرة حاسمة اخرى لكيميتش رافعا رصيده الى 9 اهداف هذا الموسم، والثاني بواسطة مدافعه النمسوي دافيد الابا المرجح انتقاله في نهاية الموسم الى ناد جديد في نهاية عقده لعدم توصله الى اتفاق لتجديده.

وحال حارس مرمى شالكه رالف فايهرمان دون تسجيل بايرن ميونيخ المزيد من الاهداف لانه تصدى لاكثر من محاولة للفريق البافاري لا سيما في الشوط الثاني.

في المقابل، نجح نوير في الانفراد بالرقم القياسي في عدد المباريات التي احتفظ فيها بنظافة شباكه (197) بعد ان كان يتقاسم هذا الرقم مع حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب المانيا اوليفر كان.

ويلتقي لاحقا هوفنهايم مع كولن.