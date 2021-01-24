شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تأخر مصر أمام سلوفينيا 12 / 8 بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر منتخب مصر الأول لكرة اليد أمام نظيره السلوفيني بنتيجة 12 / 8 بعد نهاية الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما، فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وكان الأفضلية معظم أوقات الشوط الأول لمنتخب سلوفينيا الذي أظهر شراسة هجومية، ودقة تصويب، بخلاف تألق حارس مرماه الذي أنقذ أكثر من 7 تصديات لمنتخب بلاده.

ويبحث منتخب مصر فى هذه المباراة الفوز الذى لا بديل له فى ظل تساويها حتى الآن مع السويد برصيد 6 نقاط فى ظل الفوز فى أول وثاني مباراة بالدور الرئيسى على الاتحاد الروسى وبيلاروسيا، وفى حالة فوز مصر على سلوفينيا والسويد على روسيا فى المواجهة التى تجمعهما ضمن مباريات اليوم، بينما إذا تعادلت مصر وفازت السويد تصعد مصر كثانٍ المجموعة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 .

قال مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد قبل هذه المواجهة إن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة و صعبة للغاية ويتواجد فرصة للجميع في الصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد وانتظار النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد ومصر وروسيا وسلوفينيا.

وأوضح مجدى أبو المجد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بيها لحسم التأهل وعدم النظر لنتائج المباريات الأخرى والدخول في بعض الحسابات ولكن اللاعبين قادرين على التأهيل والوصول الى الأدوار النهائية في البطولة .