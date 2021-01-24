شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطلب استعارة أوناجم ومحمد عبد السلام و أحمد عيد من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس الجلسة التي عقدت اليوم بين مسئولي الزمالك ونظرائهم في الإسماعيلي بمقر الزمالك لبحث إمكانية التعاون بين الناديين من خلال إعارة لاعبين من الزمالك للإسماعيلي حتى نهاية الموسم.

وطلب مسئولو الإسماعيلي من الزمالك استعارة كل من محمد عبد السلام وأحمد عيد ناشئي الزمالك حتي نهاية الموسم، علي أن يتحمل الإسماعيلي قيمة مستحقات اللاعبين عن الفترة المتبقية في الموسم الحالي.

كما طلب مسئولو الإسماعيلي استعارة المغربي محمد أوناجم مهاجم الزمالك، إلا أن مسئولي الزمالك أكدوا أن مستحقات أوناجم تفوق الميزانية التي وضعها الإسماعيلي لمستحقات لاعبيه، ليتم التراجع عن طلب استعارة أوناجم، وينتظر مسئولي الإسماعيلي رد من الزمالك علي طلب استعارة محمد عبد السلام وعيد.

واستقبل مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، وفدًا من نادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وأحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش، لمناقشة ملف الانتقالات بين الناديين خلال المريكاتو الشتوى الحالى.

ويرغب نادى الإسماعيلى فى ضم عدد من لاعبى الزمالك على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق، وفى مقدمة هؤلاء اللاعبين محمد عبد السلام وأحمد عيد، إلا أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الأبيض تمسك باستمرار اللاعبين.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع وفد الإسماعيلى تحدث خلالها الطرفين على ملف الانتقالات، وبحث طلبات الزمالك من أجل الموافقة على انضمام لاعبيه للدارويش خلال الأيام القليلة المقبلة.

فى سياق متصل، مازالت صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى "مُعطلة"، حيث لم يُبرم مسئولى النادى الأبيض أى صفقة لتدعيم الصفوف خلال الفترة الحالية، لاسيما أن البرتغالى جايمى باتشيكو طلب تدعيم ثلاث مراكز قبل انتهاء الميركاتو الشتوى.

ويعود سبب تعطل الزمالك فى إبرام أى صفقة خلال الفترة الحالية، عدم التمكن من تسويق الثنائى المغربى محمد أوناجم أو حميد أحداد، فضلاً عن عدم حسم الدولى التونسى فرجانى ساسي موقفه من التجديد، واستمرار حالة الغموض التى تحيط موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء.

ويرغب الزمالك فى التعاقد مع مهاجم أجنبى تحسبًا لرحيل مصطفى محمد فى أى وقت خاصة فى ظل تلقيه عدة عروض للإحتراف الخارجى، والتعاقد مع مهاجم أجنبى متوقف على رحيل أى لاعب محترف من قائمة الفريق ليتيح فرصة قيد لاعب جديد، ويرغب الزمالك فى تسويق أى من أحداد أو أوناجم، إلا أن الثنائى رافضان العروض التى تلقوها مؤخرًا ويرغبون فى تسويق أنفسهم بأنفسهم، الأمر الذى يعطل الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبى حاليًا.

كما يتسبب ساسى فى تعطيل الزمالك عن التعاقد مع لاعب وسط لتدعيم الفريق، حيث طلب باتشيكو التعاقد مع لاعب وسط مميز فى حالة رحيل فرجانى ساسى، إلا أن اللاعب لم يحسم موقفه حتى الوقت الحالى مما يؤدى لتعطيل الإدارة عن ضم لاعب وسط فى الميركاتو الشتوى.