شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يؤدي جلسة علاج طبيعى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة علاج طبيعي اليوم بمقر النادي بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي يقوم يفذه بعد التعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي التى أقيمت باستاد حرس الحدود بالمكس.

وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان على وليد سليمان، والشد من أزره فى بداية برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى ينفذه تحت إشراف الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين والتي استمرت لمدة يومين ـ عقب مباراة المقاولون العرب؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الماضية.