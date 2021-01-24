شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يدعم الفراعنة أمام سلوفينيا فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة المنتخب المصري لكرة اليد أمام سلوفينيا المقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد 2021.

ويشهد المباراة كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والسفيرة ماتيا بريفولشيك سفيرة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة، واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومجموعة من الشخصيات العامة.



المقصورة الرئيسية في مباراة مصر وسلوفينيا



مصر وسلوفينيا



وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بتقديم أداء متميز خلال المباراة، معرباً عن ثقته في رجولة اللاعبين، وقدرتهم على حسم المباراة لصالحهم، والتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

وأكد وزير الرياضة على مؤازرة الجماهير المصرية للمنتخب الوطني لكرة اليد، وتشجيعهم للاعبين على مواصلة التفوق في المباريات لاسيما مع تألقهم في المباريات السابقة، ورفع سقف الطموحات لدي الجماهير بتحقيق إنجاز غير مسبوق بالبطولة التي تحتضنها الأراضي المصرية.

وكان وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد شهدا جزءاً من مباراة منتخب مقدونيا وبيلاروسيا التي سبقت منتخب مصر بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة ، وانتهت بنتيجة 30 - 26 لصالح بيلاروسيا.

وتقام بطولة العالم لكرة اليد رقم ٢٧ في مصر خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير الجاري بمشاركة ٣٢ منتخباً من مختلف دول العالم، وتقام المنافسات على أربع صالات مغطاة ب "استاد القاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ٦ أكتوبر، برج العرب بالإسكندرية".