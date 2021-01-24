شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الروبى يدعم منتخب اليد قبل مواجهة سلوفينيا: كلنا ثقة فى رجالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حمادة الروبى، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد ومدرب حراس مرمى فريق يد الزمالك، عن دعمة وأمنياته بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة اليد خلال المواجهة المصيرية التي سيخوضها اليوم أمام منتخب سلوفينيا فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021".



حمادة الروبى على تويتر

ونشر حمادة الروبى، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، صورة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" لأبطال منتخب مصر لكرة اليد، ووجه رسالة قبل ساعات من انطلاق المباراة قائلا: "يا رب التوفيق لرجالتنا وإن شاء الله ربنا يكرمكم وكلنا ثقه فيكم ودعواتنا وقلوبنا معاكم".



منتخب مصر لكرة اليد

وأكد حمادة الروبى، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن بطولة العالم لكرة اليد التى تقام بمصر لم نشهد مثلها من قبل فى أى بطولة شارك فيها المنتخب من قبل فى أى دولة.

وأضاف الروبى، فى تصريحات تليفزيونية، أنه عندما كانوا يشاركون فى بطولات خارج مصر لم يروا ما يحدث مع المنتخبات المشاركة فى المونديال، وكانوا فى بعض الأحيان يتحملون تكاليف غسل الملابس الخاصة بهم، قائلا: "كنا فى بطولات بنغسل الهدوم على حسابنا".

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من، تشيلى 35 / 29 و مقدونيا 38 / 19 ، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23 ، قبل أن يفوز فى الدور الرئيسى على كلا من ، الإتحاد الروسى و بيلاروسيا.

من جهته، يرى مجدى أبو المجد مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة وصعبة للغاية وهناك فرصة للجميع فى الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والانتظار للنتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة حيث يتنافس السويد و مصر وروسيا وسلوفينيا.