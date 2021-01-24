شكرا لقرائتكم خبر عن أوليمبياد طوكيو تمنح لاعبي الفراعنة لقاح كورونا مجاناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل لاعبو منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على لقاح كورونا، تمهيداً للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى، وذلك على نفقة اللجنة المنظمة للبطولة.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي خطاباً من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021 ، يفيد بمنح جميع أفراد البعثة لقاح كورونا الجديد مجانا، قبل فترة من انطلاق البطولة، بشرط الدخول لدولة اليابان قبل انطلاق البطولة.

ويجهز شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية التى ستشارك في الأولمبياد نهاية شهر يونيو المقبل وإرسالها للجنة المنظمة، إلى جانب أفراد البعثة من أجل منحهم لقاح كورونا مجاناً.

وعقد مسئولو اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بحضور محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا اللجنة الثلاثية ، وشهدت الجلسة تأكيد على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمنتخب الأولمبي وجهازه الفني خلال فترة الإعداد للمشاركة في اولمبياد طوكيو 2021.

وأكد اتحاد الكرة خلال جلسته مع شوقي غريب علي أن اتحاد الكرة سيواصل جهوده من أجل مساندة المنتخب الأولمبي لخوض فترة إعداد مثالية استعدادا لاولمبياد طوكيو من أجل تقديم أداء مشرفا يليق بالكرة المصرية و يتناسب مع أحلام وطموحات جماهيرها.