شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مصطفى محمد يؤكد تمسكه بالاحتراف بعد إيقافه أفريقيا وأنباء إلغاء الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أدم وطنى، وكيل أعمال مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تمسك اللاعب بالرحيل عن القلعة البيضاء وخوض تجربة الاحتراف الخارجى، خاصة بعد قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بإيقافه 4 مباريات بعد الأحداث التى أعقبت نهائى دورى الأبطال أمام الأهلى يوم 27 نوفمبر الماضي، مع الأنباء القوية التى ترددت حول إمكانية إلغاء الأولمبياد.

وقال وكيل مصطفى محمد فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن اللاعب يرغب فى خوض تجربة الاحتراف فى الوقت الحالى، خاصة بعد الإيقاف الأفريقى وإمكانية إلغاء الأولمبياد، الأمر الذى سيؤدى لتقليل فرص احترافه فى المستقبل نظرًا لعدم تلقيه عرضًا مغريًا من خلال مشاركاته المحلية فقط.

وأضاف أدم وطنى أن المبالغ المالية المعروضة على الزمالك حاليًا نظير رحيل مصطفى محمد لن تتكرر فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة الأفريقية وعدم الظهور فى الأولمبياد قائلاً، "أعتقد الآن هو الوقت المناسب للزمالك لبيع مصطفى محمد".

وقدمت إدارة نادى الزمالك التماسا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لتخفيض عقوبة إيقاف مصطفى محمد، واستند الزمالك فى التماسه إلى أن الفريق اضطر لعدم أداء مباراتيه مع فريق جازيللى التشادى فى دور الـ32 من المسابقة بعد انسحاب المنافس فى اللحظة الأخيرة.

ويغيب مصطفى محمد بناءً على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهى مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عن وقوع نادى الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التى تضم أندية الترجى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا 2021 فى 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهى بالجولة السادسة فى 10 أبريل 2021.