شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تفوز على مقدونيا 30 /26 وتودعان كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب بيلاروسيا فى الفوز على نظيره المقدونى بنتيجة 26/30 فى أخر مواجهاته بالمجموعة الرابعة بالدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 التى تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، إلا أن كلا المنتخبين ودعا البطولة بشكل رسمى لتذيل جدول المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 14/14 فى شوط شهد ندية قوية من كلا الفريقين فى بداية اللقاء، خاصة فى أول 15 دقيقة من اللقاء، وسط محاولات قوية من بيلاروسيا من أجل التقدم وصناعة الفارق، إلا أن المنتخب المقدونى نجح فى أن يكون ند قوى لنظيره البيلاروسى طوال الشوط .

بينما شهد الشوط الثانى تألق ملحوظ من الجانب البيلاروسى الذى نجح فى السيطرة على الشوط الثانى وصناعة فارق الأهداف لصالحه، خاصة فى ظل تألق خط الدفاع فى أخر 10 دقائق من عمر المباراة .

وحصل على رجل المباراة كيريل لازاروس لاعب المنتخب المقدونى فى ظل تألقه فى اللقاء وحصد إحصائيات عالية من خلال مشاركته فى المباراة .

وبذلك ارتفع رصيد المنتخب البيلاروسى إلى 4 نقاط بالمجموعة الثانية، بينما ظل المنتخب المقدونى بلا رصيد من النقاط، حيث يتبقى لقاءان فى هذه الجولة الختامية ضمن المجموعة بين مصر وسلوفينيا فى السابعة مساءً والسويد مع الاتحاد الروسى فى التاسعة والنصف مساءً لتحديد الأول والثانى فى المجموعة للصعود إلى ربع النهائى.

ويتواجد فى المجموعة الثانية بالدور الرئيسى بجانب مقدونيا وبيلاروسيا كلا من قطر والإتحاد الروسى وسلوفبنيا والسويد .