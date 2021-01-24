شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون وأكرم توفيق ينتظمان فى مران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فى المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بعد تعافيه من نزلة البرد..وكان بانون قد خرج من قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة التى فاز فيها الأهلى 2/3، بعد شعوره بنزلة برد ليلة المباراة، وأجرى الجهاز الطبي مسحة طبية احترازية له وجاءت النتيجة سلبية.

كما شارك أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فى مران الأهلي الجماعي الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم توفيق في مران الأهلي بعد المسحة الطبية التي أجراها والتي جاءت نتيجتها سلبية.

وغاب أكرم توفيق عن مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في الدوري الممتاز، وفضل الجهاز الطبي إجراء مسحة طبية إضافية له للاطمئنان على حالته، قبل أن ينتظم اليوم في مران الأهلي.

واستأنف الاهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 48 ساعة عقب مباراة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة بيراميدز.

وأجرى الأهلي مسحة طبية اليوم، قبل انطلاق المران وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع في ظل جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.