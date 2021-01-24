شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد .. تشيلي تهزم المغرب 28 /17 فى الدور الرئيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب منتخب تشيلى على منتخب المغرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة لكأس الرئيس للمجموعة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، بنتيجة 28-17.

انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلى بنتيجة 14-12، وسط توازن بين أداء المنتخبين وإثارة كبيرة حتى نهاية أول 30 دقيقة من المباراة.

وفى الشوط الثانى تفوقت تشيلى على المغرب وسيطرت على اللقاء واتسع الفارق وأنهوا المباراة لصالحهم بنتيجة 28-17.

وحصد إستيبان ساليناس لاعب تشيلى على جائزة رجل اللقاء بعد تسجيله 7 أهداف فى المباراة.

بهذه النتيجة رفعت تشيلى رصيدها إلى 4 نقاط بالتساوى مع النمسا لكن تأتى فى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد المغرب عند نقطتين فى المركز الثالث.

وتنافس تشيلى مع صاحب المركز الثانى بالمجموعة الأولى فى كأس الرئيس على المركزالـ 27 ببطولة العالم، بينما يلعب المغرب على المركز الـ29 مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى، وحصلت كوريا الجنوبية على المركز الـ31 وكاب فيردى على المركز الـ32 والأخير بعد انسحابها من المنافسات.

ويلعب بعد قليل فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة بنفس الدور لهذه المجموعة منتخبا النمسا وكوريا الجنوبية فى ختام الجولة الثالثة.

ويقام نهائى كأس الرئيس ومباراة تحديد المركز الـ27 الأربعاء المقبل بصالة العاصمة الإدارية الجديدة.