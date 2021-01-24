شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدوري المصري 2021 بعد مباريات اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم نادى إنبى إلى المركز السادس بعد فوزه الكبير على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما واصل الجونة تعزيز مكانه في المركز الثالث بعد ثنائية وادى دجلة، في إطار مباريات الأسبوع التاسع التي أقيمت اليوم الأحد في الدوري المصري.

ترتيب جدول الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري 2021، برصيد 20 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثانى وذلك بعد تعثر الزمالك بالأمس أمام أسوان فى مباراة الجولة التاسعة، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحكم الأهلي هيمنته على القمة بفارق الأهداف.

ترتيب الدوري المصري 2021

رغم تساوي الأهلي والزمالك في النقاط برصيد 20 نقطة، إلا أن فارق الأهداف انحاز للفريق الأحمر ليضعه على قمة ترتيب الدوري العام في الموسم الجاري، وخاض الأهلي 8 مباريات، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكه 4 أهداف، فيما لعب الزمالك 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في 2 وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكه هدفين.

ترتيب الدوري المصري 2021

ورفع الجونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين نظيفين، ويكمل فريق المصري، أضلاع المربع الذهبي برصيد 13 نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدز الذى يمتلك نفس الرصيد من النقاط في المركز الخامس.

ترتيب الدوري المصري 2021

واصل النادي الاسماعيلي مسلسل نزيف النقاط في الدوري ليقترب من مثلث الخطر في ترتيب الدوري، وذلك بعد تعادله الأخير مع غزل المحلة بهدفين لمثلهما، بعدما كان قريباً من الفوز، ويحتل الدراويش المركز الـ 14 برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الطلائع والمقاولون العرب.

ترتيب الدوري المصري 2021 .. الإنتاج يتذيل الجدول

في قاع الجدول يقبع فريق الانتاج الحربي برصيد 5 نقاط فقط، وبفارق نقطة واحدة عن وادي دجلة الذى يسبقه في المركز الـ 17 بترتيب المسابقة، وهو ما يضع عبئاً ثقيلاً على القيادة الفنية الجديدة للانتاج بقيادة حمادة صدقي في المباريات المقبلة.