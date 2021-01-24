شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينفي التهكم على بيان اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو نادي بيراميدز البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار النادى بيانا للتهم على البيان الصادر من اتحاد الكرة بشأن الدفاع عن الحكام المصريين، وكذلك تجاهل طلبه فى استقدام حكام أجانب لمباراته ضد الأهلي المحدد لها الثلاثاء المقبل بالجولة العاشرة للدوري.

وأكد مصدر مسئول بنادي بيراميدز أن ناديه ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بهذا البيان المتداول عن منصات التواصل الاجتماعي، وما جاء فيه غير صحيح بالمرة، بخلاف مستواه الركيك فى اللغة العربية.

وشدد على أن البيانات الرسمية يتم إرسالها عبر هذا المركز الإعلامي الخاص بالنادى فقط، وكذلك تصريحات الإدارة أو لاعبي فريق الكرة.