شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. "الصبغة الحمرا" تبعد إبراهيم سعيد عن الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إبراهيم سعيد أحد اللاعبين الذين لعبوا لأندية القمة المصرية الأهلى والزمالك والإسماعيلى، وبدأ مسيرته كلاعب صاعد فى صفوف الأهلى وحقق العديد من البطولات، وبعد عدد من الأزمات استغنى عنه الأهلى موسم 2003/2004، وخلال هذه الفترة انتقل إلى إيفرتون الانجليزى فى يناير من عام 2004، وظل فى إنجلترا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وعاد فى نفس العام، ومن الأهلى انتقل للزمالك لمدة موسمين، ثم احترف فى تركيا، ومنه للإسماعيلى موسم 2008/2009، ثم أهلى طرابلس الليبى، ثم الاتحاد السكندرى 2010/2011، قبل أن يحترف فى السويد عام 2013.

وانتقل هيما للاحتراف في الدورى الانجليزى من خلال نادى إيفرتون، وكان عمره وقتها 19 عاماً، اختاره وقتها ديفيد مويس وقال له ستأخد بعض الوقت بعيداً عن المباريات حتى تعتاد أجواء الكرة الإنجليزية، وتواجد على مقاعد بدلاء الفريق الانجليزى فى مباريات مهمة للغاية ضد تشيلسى وتوتنهام وأرسنال، وفجأة أخطره مويس أنه قد يشارك أمام ليفربول ليقرر إبراهيم سعيد احتفالا بهذا الأمر أن يصبغ شعره باللون الأحمر، ولم يكن يعلم أن هذا اللون هو الذى يميز الفريق المنافس، ليقوم المدير الفني باستبعاده من المباراة، بسبب لون شعره.

وعاد اللاعب الى مصر، لينتقل بعد ذلك للزمالك، ولعب موسمين بقميص الزمالك فى الفترة من 2004 حتى 2006 وشارك فى 46 مباراة سجل 4 أهداف، وخلال مشواره مع الأهلى الذى استمر 7 مواسم، حقق خلالها 3 دوري، بطولتى كأس مصر، بطولة دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، لعب خلالها 141 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها 24 هدفا، منها 18 هدفا فى الدورى فى 97 مباراة .

ووصل إجمالى مشاركاته مع القطبين إلى 187 مباراة عبر 9 مواسم سجل خلالها 28 هدفا، منها 22 هدفا فى الدورى فى 124 مباراة.