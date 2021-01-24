شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو لـ أحداد: الفرصة أمامك.. وأثق فى إمكانياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك جلسة خاصة مع المغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، بناءً على رغبة الأخير الذى طلب عقد الجلسة مع المدير الفني، لمعرفة أسباب استبعاده من المباريات الأخيرة عقب عودته من الإصابة.

وأكد باتشيكو لحميد أحداد أنه يثق فى إمكانياته الفنية وخبراته وأنه سيكون إضافة قوية للفريق، ولكن طلب باتشيكو من أحداد ضرورة تقديم أفضل ما لديه واستغلال الفرص التى سيمنحها له وفقا لظروف كل مباراة، مشددا عليه أن الفريق يحتاج جهود جميع اللاعبين نظرا لضغط المباريات وخوض الفريق أكثر من بطولة على مدار الموسم.

من ناحية أخرى، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الأحد تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق، على استاد عبد اللطيف أبو رجلية، وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ووجه لهم التحية على الأداء الذى قدمه الفريق أمام أسوان رغم التعادل، وأوضح المدير الفنى أنه سعيد بالروح القتالية للاعبين من أجل تحقيق الفوز، والتى ظهرت خلال المباراة.

وأكد باتشيكو للاعبين خلال الجلسة أن المرحلة القادمة تحتاج للتركيز، والقتال من أجل تحقيق الفوز فى جميع المباريات للتتويج بالألقاب.

من جهته، أشاد عبد الحليم على مدير الكرة بالروح العالية بين اللاعبين، مشيرا إلى أن الفريق يضم أفضل اللاعبين فى مصر، والجميع يثق فى إمكانياتهم، وقدراتهم لتحقيق الهدف الذى يسعى له النادى وهو المنافسة بقوة على درع الدوري.

وقال عبدالحليم على خلال حديثه مع اللاعبين، إن مباراة أسوان صفحة وانطوت وعليهم التركيز فى المباريات القادمة من أجل تحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على اللقب.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة أمس أمام أسوان تدريبات خفيفة لتفادى الإجهاد، بينما أدى باقى اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف جايمى باتشيكو، ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها الخميس المقبل ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.