شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شباب الجزيرة يدعم كوماندوز اليد قبل مواجهة سلوفينيا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمركز شباب الجزيرة على دعم منتخب مصر لكرة اليد والتواصل مع أعضاء المركز لتشجيع كوماندوز كرة اليد قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم أمام منتخب سلوفينيا على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي. وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمركز شباب الجزيرة بتغيير صورة الغلاف الخاص بالصفحة مع انطلاق المونديال بشعار البطولة وعبارة "شجع مصر".

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، طالب بدعم المنتخب الوطنى لكرة اليد، في مباراته اليوم أمام سلوفينيا، في ختام الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى.

ووجه وزير الرياضة رسالة إلى الجماهير المصرية، يطالبهم فيها بدعم المنتخب ومساندته، في ظل أهمية مباراة اليوم للفراعنة، و المؤهلة الى دور ربع النهائي من المونديال، خاصة وأن التعادل سيصعب مهمة المنتخب في الدور التالى من البطولة .

وقال وزير الرياضة أن عدم حضور الجماهير لا يعنى توقف الدعم للاعبين، بل طلب بنشر صور اللاعبين عبر وسائل السوشيال ميديا، وكذلك توجيه رسائل داعمة ومساندة لهم من خلال التواصل الاجتماعى، وهو ما يصنع الفارق مع كتيبة الفراعنة في مبارياتهم .