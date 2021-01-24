شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد.. 5 نجوم وراء تفوق مصر في بطولة كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم منتخب مصر لكرة اليد الكثير من النجوم، الذين يمثلون علامة فارقة في مسيرة الفراعنة، ببطولة العالم لكرة اليد التي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى، ومن أبرز هؤلاء النجوم كلا من محمد سند ، أحمد الأحمر ، وكريم هنداوى ، عصام الطيار ، احمد هشام دودو ، و على زين ، و يحيى خالد، وغيرهم الكثير .

محمد سند

استطاع محمد سند لاعب منتخب مصر والمحترف فى صفوف نيم الفرنسي أن يكون هداف الفراعنة في الدور التمهيدى ، برصيد 17 هدفا من 19 تصويبة بنسبة 89%. ، ليكون أكثر اللاعبين تسجيلا للمنتخب .

لفت أحمد هشام دودو ، لاعب المنتخب الأنظار بشدة، بعد أن كان الجميع يركز معه ومع أدائه قبل البطولة كونه أفضل لاعب بكأس العالم للناشئين التى حصلت مصر على لقبها فى مقدونيا ، وكذلك انضمامه للفرعنة الكبار وحصد بطولة أفريقيا بتونس والآن يبرهن للجميع على أنه نجم ينتظره مستقبل واعد

وكان اللاعب انتقل من نادى هليوبوليس إلى نيم الفرنسي ليبدأ رحلته مع الاحتراف الخارجي أملاً في تحقيق المجد لنفسه وكرة اليد المصرية.

أحمد الأحمر

تصدر أحمد الأحمر، قائد منتخب مصر لكرة اليد، قائمة هدافي مصر أمام بيلاروسيا بالدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد مصر 2021، حيث سجل الأحمر 8 أهداف من 9 رميات خلال المباراة بنسبة نجاح 89% ،كما استطاع أحمد الأحمر أن يحصد لقب رجل مباراة الفراعنة وروسيا في المباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة، رغم أنه شارك بدلا من حسن رمضان .

على زين

أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفراعنة هو على زين ، الذى يخوض كل المباريات تحت شعار " حياة أو موت"، و الذى كشف أنه سيبذل قصارى جهده مع اللاعبين للفوز بالمباراة، وكشف عن استعداداه لخوص المباريات رغم الإصابة.

عصام الطيار

يثبت عصام الطيار حارس مرمى الفراعنة مباراة بعد الأخرى أنه جدير بثقة المصريين فى قدراته الفنية، ليكون أحد أهم العناصر المؤثرة فى انتصارات الفراعنة المستمرة حتى الآن بمونديال اليد.