شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على دجلة بهدفين فى الجولة التاسعة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازفريق الجونة على وادى دجلة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدورى.

سجل هدفى الجونة أحمد حمدى فى الدقيقة 65، وجاء الهدف الثانى من ركلة جزاء فى الدقيقة 88 ، سددها نور السيد على يسار محمد عبد المنصف الحارس الدجلاوى.

واحتسب حكم اللقاء ركلة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الفار التى حسمت الجدل حول القرار، ليتم تسديد الركلة معلنا عن فوز الجونة على الفريق الأصف .

ورفع الجونة رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى النقطة 18، جمعها من 9 مباريات فاز في خمسة مباريات وتعادل في ثلاثة وخسر مباراة وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 6 نقاط بعدما خاض 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر خمس مباريات ، وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

وخاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من: إسلام طارق ، محمد يكن ، سيرج اكا ، لؤى وائل ، ومحمد نجيب ، جونثان نجويم ، و نور السيد ، و اسلام رشدى ، و عمورى ، كريم الطيب ، وأحمد حمدى، فى المقابل خاض دجلة اللقاء بتشكيل مكون من محمد عبد المنصف ، إيهاب المباركى، يعقوبو ، محمود مرعى ، خالد رضا ، محمدعبد العاطى ، و احمد مجدى ، وحسام عرفات ، وجورجينيو ، صلاح أمين وأحمد سعيد.