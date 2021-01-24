شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا يسجل أول هاتريك بالدوري فى مرمى البنك الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النيجيرى جون إيبيكا مهاجم إنبى صاحب أول هاتريك فى الدورى الموسم الحإلى بعدما قاد فريقه للفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين واستطاع اللاعب إحراز الأهداف الثلاثة فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن الجولة التاسعة للدورى .

تقدم إنبى فى الدقيقة 40 بالهدف الأول عن طريق النيجيرى جون إيبيكا ، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلى فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء ، وفى الدقيقة 74 و78 أحرز إيبيكا هدفين متتاليين لإنبى ، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد انبى إلى 13 نقطة وارتقى للمركز السادس بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند 8 نقاط فى المركز العاشر .