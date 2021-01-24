شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يستمع لمقترحات الأعضاء فى جولة تفقدية داخل النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك على إجراء جولة تفقدية داخل مقر النادى، استمع خلالها لآراء الأعضاء ومتطلباتهم ومقترحاتهم، واصطحب رئيس النادى بالجولة كلا من اللواء أحمد زكريا المدير التنفيذي للنادي، واللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للشئون المالية.

من ناحية أخرى استقبل مسئولو نادى الزمالك، اليوم الأحد، وفدًا من نادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وأحمد عثمان شقيق إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الدراويش، لمناقشة ملف الانتقالات بين الناديين خلال المريكاتو الشتوى الحالى.

ويرغب نادى الإسماعيلى فى ضم عدد من لاعبى الزمالك على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق، وفى مقدمة هؤلاء اللاعبين محمد عبد السلام وأحمد عيد، إلا أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الأبيض تمسك باستمرار اللاعبين.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع وفد الإسماعيلى تحدث خلالها الطرفين على ملف الانتقالات، وبحث طلبات الزمالك من أجل الموافقة على انضمام لاعبيه للدارويش خلال الأيام القليلة المقبلة.

فى سياق متصل، مازالت صفقات فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى "مُعطلة"، حيث لم يُبرم مسئولى النادى الأبيض أى صفقة لتدعيم الصفوف خلال الفترة الحالية، لاسيما أن البرتغالى جايمى باتشيكو طلب تدعيم ثلاث مراكز قبل انتهاء الميركاتو الشتوى.

ويعود سبب تعطل الزمالك فى إبرام أى صفقة خلال الفترة الحالية، عدم التمكن من تسويق الثنائى المغربى محمد أوناجم أو حميد أحداد، فضلاً عن عدم حسم الدولى التونسى فرجانى ساسي موقفه من التجديد، واستمرار حالة الغموض التى تحيط موقفه من الاستمرار مع القلعة البيضاء.