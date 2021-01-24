شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم البنك الأهلى بثلاثية مقابل هدفين فى مباراة مثيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتنص فريق إنبى ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على البنك الأهلى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة التاسعة للدورى.

تقدم إنبى فى الدقيقة 40 بالهدف الأول عن طريق النيجيري جون إيبيكا، قبل أن يعود فادى فريد ويحرز هدف التعادل للبنك للأهلى بالدقيقة 59 من عمر اللقاء، وفى الدقيقة 74 و 78 يحرز إيبيكا هدفين متتاليين لإنبى، ثم أحرز كريم بامبو الوافد الجديد للبنك الأهلى من الزمالك خلال الانتقالات الشتوية الحالية الهدف الثانى لفريقه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبى إلى 13 نقطة وارتقى للمركزالسادس بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد البنك الأهلى عند المركز العاشر فى المركز الثامن.

وتعرض أحمد على مهاجم البنك الأهلى لإصابة خطيرة أفقدته الوعى بعض الوقت في المباراة بعدما ارتقى اللاعب لإحدى الكرات إلا أن رأسه اصطدمت برأس محمود جاد حارس مرمى إنبى ليسقط اللاعب الدولى على الأرض مغشيا عليه ، ولم يقدرعلى استكمال المباراة وخرج من المباراة بعدما ظهر خلال الشاشات وجود تورم تحت عينيه اليمنى ليحل بدلا منه أحمد ياسر البديل .