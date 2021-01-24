شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على سيراميكا 2 -1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مصر المقاصة على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي، في إطار استعدادات كلا الفريقين لمباريات الدوري الممتاز.

تقدم مصر المقاصة في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول عن طريق المهاجم مروان حمدي، وأدرك سيراميكا التعادل في الدقيقة الأربعين، عن طريق الظهير الأيسر محمد جمال، وفي الدقيقة 90 سجل المقاصة هدف الفوز.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في تلك المباراة، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية للجميع، وكذلك حالة الانسجام التي وصلوا إليها من خلال تتابع المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.