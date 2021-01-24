شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إداره النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي قطاع كرة القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادي.

وخطف غزل المحلة نقطة من النادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

وتظَّلم مسئولو الإسماعيلي من الأداء التحكيمي فى مباراة غزل المحلة وأصدر النادي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده".

وأضاف بيان الإسماعيلى، "من غير المعقول أن الجميع أفاد بصحة هدف الإسماعيلي في مباراه البنك الأهلي ولكن إطلاق حكم المباره صافرته والكره في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطا وأفادوا بصحة هدف الإسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين هذا الحكم حكما للفار في مباراه غزل المحلة".

وتابع، "حيث احتسب ضربتين جزاء علي الاسماعيلي الأول جاءت الكره من اقدام المدافع الي يده بدون ان يحركها والثانية احتساب ضربه جزاء علي مدافع الاسماعيلي الذي لعب الكره وبدون اي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وكان حكم المباراه قريبا من اللعبه ولم يحتسبها ولكن حكم الفار اعادها واحتسبها"

وختم البيان: "لذلك يوجه الاسماعيلي النظر بأن هذه الأخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرا بها .