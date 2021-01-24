حجازي يشارك في تعادل قاتل لاتحاد جدة مع النصر في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

خيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت اتحاد جدة بضيفه النصر اليوم الأحد في الجولة الخامسة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والتي شهدت أيضا تعادل أبها مع القادسية 2/2 ،وفوز الرائد على مضيفه الفتح 2 / صفر.

وشهدت المباراة مشاركة المدافع المصري أحمد حجازي طوال الـ90 دقيقة.

وتقدم النصر بهدف سجله خالد الغنام في الدقيقة 63، وتعادل روماريو ريكاردو دا سيلفا "رومارينيو" للاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، كما رفع اتحاد جدة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، تعادل أبها مع القادسية 2/2.

وسجل هدفي أبها صالح العمري وسعد بقير في الدقيقتين 20 و42 ، فيما سجل هدفي القادسية حسن العمري في الدقيقة 50 من ركلة جزاء وكاروليس أندريا ماستينور في الدقيقة 59.

ورفع أبها رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، كما رفع القادسية رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز الرائد على ضيفه الفتح 2 / صفر.

وسجل هدفي الرائد أرناود دجوم في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، ومحمد فلاح السهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الرائد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.