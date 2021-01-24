الأهلي يمدد عقد أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الأحد، تمديد عقد ثنائي فريق الكرة أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات قادمة.
ومن جانبه، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد ثنائي فريق الأهلي لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.
وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن تلك الخطوة تأتي في ضوءرؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي.
وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.