الأهلي يمدد عقد أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الأحد، تمديد عقد ثنائي فريق الكرة أليو ديانج وحمدي فتحي لمدة 5 سنوات قادمة.

ومن جانبه، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تمديد عقد ثنائي فريق الأهلي لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقدهما مع الأهلي 5 سنوات قادمة.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي أن تلك الخطوة تأتي في ضوءرؤية الجهاز الفني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب، رئيس النادي.

وقام أمير توفيق، مدير التعاقدات، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية للثنائي خلال الساعات الماضية.