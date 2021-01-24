مباشر.. مصر 14 - 15 سلوفينيا.. مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بمونديال اليد.

ويحتاج الفراعنة للفوز أو التعادل من أجل التواجد بالثمانية الكبار في مونديال اليد.

وجاءت قائمة مصر لمباراة سلوفينيا كالتالي:

كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل – اكرم يسري – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – اسلام حسن – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني من المجموعة إلى دور الثمانية بالبطولة.

ملخص المباراة

مع بداية المباراة تقدم منتخب سلوفينيا على مصر بهدفين دون رد، قبل أن ترتفع النتيجة إلى 3-0 لكن منتخب مصر وصل للتعادل 3-3 بحلول الدقيقة العاشرة من زمن المباراة.

وطلب مدرب منتخب مصر وقتا مستقطعا في الدقيقة 15 بعد وصول النتيجة 7-4 لصالح المنتخب السوليفيني.

وساهم حارس منتخب سلوفينيا في الحفاظ على تقدم بلاده بعد مرور 20 دقيقة حيث تصدى للعديد من الكرات وحرم لاعبي منتخب مصر من التسجيل لتصبح النتيجة 8-5.

وواصل لاعبو منتخب مصر إهدار الفرص أمام تفوق واضح لحارس منتخب سلوفينيا لتصبح النتيجة 10-5.

وبعد مرور 5 دقائق من زمن الشوط الأول سجل كل منتخبي مصر وسلوفينيا 4 أهداف لكن استمر فارق الأهداف لصالح سلوفينيا بنتيجة 15-11.

وحين وصلت النتيجة 15- 14 لصالح منتخب سلوفينيا، طلب مدرب الأخير وقتا مستقطعا في محاولة لإيقاف صحوة المنتخب المصري.

وفي الدقيقة 40 تقدم منتخب مصر 17-16 لكن لم يستمر طويلا لتتعادل سلوفينيا 17-17.