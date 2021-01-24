قمة كأس إنجلترا.. مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول.. الرد سريعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة التي ستكون بين مانشستر يونايتد وليفربول في إطار منافسات دور الـ32 من كأس إنجلترا.

المباراة تعتبر كلاسيكو في إنجلترا نظرًا للعداوة التاريخية بين الفريقين حيث التقى ليفربول بمانشستر يونايتد مساء الأحد الماضي وانتهت القمة بالتعادل السلبي.

ويسعى ليفربول للخروج من دائرة النتائج السيئة التي حققها في الفترة الأخيرة من خلال مباراة يونايتد.

ويشهد تشكيل ليفربول عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بصورة أساسية بعدما لعب بديلاً في لقاء بيرنلي الماضي.

تشكيل مانشستر يونايتد: هيندرسون - لوك شاو - هاري ماجواير - فيكتور لينديلوف - آرون فان بيساكا - بول بوجبا - سكوت ماكتومناي - فان دي بيك - ماركوس راشفورد - جرين وود - إدينسون كافاني.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - ريس ويليامز - فابينيو - أندرو روبيرتسون - تياجو ألكانترا - جيجي فينالدوم - جيمس ميلنر - كورتس جونز - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو.

تفاصيل المباراة:

التهديد الأول في المباراة كانت في الدقيقة العاشرة عن طريق تسديدة قوية من الشاب جرين وود لكن الحارس البرازيلي أليسون يتألق ويبعد الكرة بقدمه.

الخطورة الثانية لمانشستر يونايتد كانت في الدقيقة 13 عن طريق نفس اللاعب جرين وود ليسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.

محمد صلاح نجم ليفربول استطاع أن يزور شباك مانشستر يونايتد بهدف رائع بعد تمريرة من فيرمينو وسط غياب دفاعي من مانشستر يونايتد ليسدد صلاح من أعلى حارس يونايتد محرزًا الهدف الأول في الدقيقة 18.

ليفربول حاول مرتين في الدقيقة 22 بتسديدة من كورتس جونز والدقيقة 24 من أرنولد تسجيل هدف ثاني وتعزيز النتيجة للفريق الضيف لكن المحاولتين تمر دون جديد.

رد مانشستر يونايتد جاء سريعًا عن طريق الشاب الخطير جرين وود الذي أحرز هدف التعادل مستغلاً سوء تغطية دفاع ليفربول وبتمريرة متقنة من ماركوس راشفورد وتصبح النتيجة (1-1).

خطورة يونايتد كانت أكثر بعد هدف التعادل حيث أبعد أليسون كرة قوية من ماركوس راشفورد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 44.

مانشستر يونايتد وجه ضربة قوية في صفوف ليفربول في الدقيقة 48 بعدما سجل ماركوس راشفورد هدف يونايتد الثاني مستجلاً خطأ فادح من المدافع ريس ويليامز لتصبح النتيجة (2-1) لأصحاب الأرض.