الأهلي يستعيد ثنائي غائب قبل مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

شهدت تدريبات الأهلي مساء اليوم الأحد، مشاركة المدافع المغربي المحترف بدر بانون في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من نزلة البرد.

وغاب بدر بانون عن مباراة الأهلي الأخيرة ضد المقاولون العرب والتي انتهت لصالح الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مسابقة دوري we المصري.

وكان الفريق الأحمر استأنف تدريباته اليوم الأحد، استعدادًا للقاء بيراميدز والمقرر له مساء الثلاثاء المقبل ضمن حسابات الجولة العاشرة من مسابقة دوري we المصري.

تدريبات الفريق الأحمر شهدت أيضًا مشاركة أكر توفيق بعد ثبوت سلبية المسحة التي خضع لها، حيث غاب عن مباراة المقاولون العرب الأخيرة بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني استبعاد اللاعب للتأكد من سلبية المسحة للكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19).

وتواجد أيضًا في مقر الأهلي اللاعب وليد سليمان من أجل خوض جلسة علاجية ضمن البرنامج التأهيلي عقب إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة البنك الأهلي والتي أقيمت على ملعب "المكس" يوم الأحد الماضي.

وحرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث جاء حديث المدرب تحضيرًا للقاء بيراميدز.

ويعتلي الأهلي قمة جدول المسابقة حاليًا برصيد 20 نقطة، بعد خوض 8 لقاءات حقق الفوز في 6منها وتعادل في مباراتين، ونجح في إحراز 19 هدفا، بينما تلقت شباكه 4 أهداف.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المقاولون العرب في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، احرزها كل من طاهر محمد طاهر ومحمد شريف ومحمد مجدي "أفشة".