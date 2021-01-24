الجزائر تخطف تعادلاً ثمينًا من تونس وتبلغ نهائيات أمم أفريقيا للناشئين

تأهل المنتخب الجزائري للناشئين (تحت 17 عامًا) لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا المقررة شهر مارس المقبل بالمغرب، رغم تعادله أمام نظيره منتخب تونس 1/1 اليوم الأحد، في ختام دورة اتحاد شمال أفريقيا التي استضافتها الجزائر على مدار أسبوع.

واحتل المنتخب الجزائري المركز الأول برصيد 4 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف عن تونس، في حين احتل المنتخب الليبي المركز الأخير برصيد خال من النقاط.

وسجل إيدي الزولياني، نجم المنتخب الجزائري، الهدف الأول للمباراة في الدقيقة 70 بعد خطأ فادح من المدافع التونسي كريم العابد. وعدل يوسف سنانة، النتيجة للتونسيين في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وكانت الجزائر فازت 3 / 2 على ليبيا التي خسرت أمام تونس 1 / 2.