بث مباشر | مشاهدة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وليفربول” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي “كأس انجلترا”.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وليفربول” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي بي سي 1.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تأتي مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي مباشرة في أعقاب التعادل السلبي في آنفيلد بين الفريقين.

صعد ليفربول إلى هذا الدور بعد تغلبه على استوان فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثالث، فيما قطع مانشستر يونايتد بطاقة عبوره على حساب “واتفورد”.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر سبع مباريات تنافسية على أرضه، مما يمنح لاعبيه دفعة معنوية في إيقاع المزيد من البؤس على فريق ليفربول الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات.

وفشل ليفربول في التسجيل في أربع من آخر خمس مباريات، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز بنتيجة (4-1) الكأس على أستون فيلا.

ومما يزيد من صعوبة مهمة ليفربول الليلة هنا أنهم وصلوا إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة فقط في المواسم الخمسة السابقة ليورجن كلوب، علاوة على ذلك، لم يفز الريدز في مباراتين متتاليتين في هذه المسابقة منذ فبراير 2015.

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