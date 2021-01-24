بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وسلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم في كأس العالم لكرة اليد بين منتخب مصر ومنتخب سلوفينيا ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني المسمى بـ “المرحلة الأساسية”.

تنطلق مباراة مصر وسلوفينيا مساء اليوم الاحد 24 يناير 2021 على أرض الصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي، عند الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 22:00 بتوقيت الامارات.

وينقل هذا اللقاء المرتقب على الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد “قناة أون تايم سبورتس”، القناة الأولى بصوت المعلق خالد خيري، كما تنقل في بث مباشر على موقع يوتيوب العالمي وينقلها الاتحاد الدولي لكرة اليد في بث مكتوب يتضمن محرزي الأهداف والتصديات والبطاقات والايقافات مع احصائيات أخرى.

وقدم منتخب مصر مستويات مميزة خلال مبارياته الماضية في البطولة خاصة في هذا الدور “المرحلة الأساسية” حيث تمكن من هزيمة منتخب روسيا بنتيجة (28-22)، كما اكتسح بيلاروسيا بنتيجة (35-26)، وسيسعى اليوم إلى مواصلة مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على سلوفينيا او الخروج بالتعادل لضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي.

وكان المنتخب المصري قد ترشح إلى المجموعة الرابعة في المرحلة الأساسية بفضل تحقيقه لفوزين في دور المجموعات الأول أمام تشيلي ومقدونيا الشمالية، قبل أن يسقط رفاق أحمد الأحمر أمام السويد في ختام مباريات المجموعة السابعة بنتيجة 24/23 أول أمس الاثنين.

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