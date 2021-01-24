ماذا قال إبراهيموفيتش لدوفان زاباتا خلال مباراة ميلان وأتالانتا؟

فاجأ نجم إيه سي ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش أحد مهاجمي أتالانتا، بتصريح ناري، على هامش ديربي لومبارديا في الجولة 19 من الكالتشيو.

وخسر ميلان على ملعبه سان سيرو بنتيجة (0-3)، مساء أمس السبت، ليتوقف رصيده عند 43 نقطة في الصدارة، مقابل 36 لأتالانتا في المركز الخامس.

وكشفت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، عن مهاجمة إبراهيموفيتش للاعب أتالانتا، دوفان زاباتا، وذلك ردًا على سخرية المهاجم الكولومبي من النجم السويدي.

حيث طالب لاعبي ميلان بركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة، ليقول زاباتا لإبراهيموفيتش: “لا يمكنك أن تنهي اللقاء دون أن تحصل على ركلة جزاء”.

واستفز تعليق زاباتا، إبراهيموفيتش الذي عُرف دومًا بتصريحاته الحادة، حيث رد قائلًا: “لقد سجلت عدد أهداف أكثر من المباريات التي لعبتها طوال مسيرتك”.

ولم ينبس زاباتا ببنت شفه عقب رد إبراهيموفيتش الناري، وعاد المهاجم الكولومبي لاستكمال ما تبقى من المباراة.

وأكد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن كلمات إبراهيموفيتش صحيحة تمامًا؛ حيث سجل النجم السويدي 498 هدفًا في مسيرته، بينما لعب زاباتا 371 مباراة فقط.

جدير بالذكر أن دوفان زاباتا نجح في تسجيل هدف أتالانتا الثالث بالديربي في الدقيقة 77.