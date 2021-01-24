بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في كأس الاتحاد الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وليفربول” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي “كأس انجلترا”.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر يونايتد وليفربول” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة بي بي سي 1.

وتقام مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب أولد ترافورد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريج باوسون”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

تأتي مباراة اليوم بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي مباشرة في أعقاب التعادل السلبي في آنفيلد بين الفريقين.

صعد ليفربول إلى هذا الدور بعد تغلبه على استوان فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدور الثالث، فيما قطع مانشستر يونايتد بطاقة عبوره على حساب “واتفورد”.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر سبع مباريات تنافسية على أرضه، مما يمنح لاعبيه دفعة معنوية في إيقاع المزيد من البؤس على فريق ليفربول الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر ست مباريات.

وفشل ليفربول في التسجيل في أربع من آخر خمس مباريات، وكان الاستثناء الوحيد هو الفوز بنتيجة (4-1) الكأس على أستون فيلا.

ومما يزيد من صعوبة مهمة ليفربول الليلة هنا أنهم وصلوا إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الانجليزي مرة واحدة فقط في المواسم الخمسة السابقة ليورجن كلوب، علاوة على ذلك، لم يفز الريدز في مباراتين متتاليتين في هذه المسابقة منذ فبراير 2015.

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مانشستر يونايتد 1-1 ليفربول

????️ملعب أولد ترافورد

????كأس الاتحاد الانجليزي (الدور 4)

جارية الآن

بث مباشر دقيقة بدقيقة

????اهلاً بكم في بث مباشر دقيقة بدقيقة “مكتوب” لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدور الرابع من كأس الاتحاد الانجليزي.

????ينقل لكم احداث المباراة “مهاب زايد” من المركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

????قم بتحديث هذه الصفحة كل دقيقة ليصلك احداث المباراة أول بأول.

????تشكيلة ليفربول الأساسية: أليسون بيكر – ألكسندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – أندرو روبيرتسون – تياجو ألكانتارا – جورجينو فينالدوم – جيمس ميلنر – كورتيس جونس – محمد صلاح – روبرتو فيرمينو.

????دكة بدلاء ليفربول: كيلهير – نيكو ويليامز – فيليبس – تشامبرلين – تسيميكاس – مينامينو – شاكيري – أوريجي – ساديو ماني

????تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية: دين هندرسون – فيكتور ليندلوف – هاري ماجوير – لوك شو – فان بيساكا – دوني فان دي بيك – بول بوجبا – سكوت مكتومناي – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود – إدينسون كافاني.

????دكة بدلاء مانشستر يونايتد: دافيد دي خيا – أليكس تيليس – أليكس توانزيبي – فريد – برونو فيرنانديز – دانيل جيمس – خوان ماتا – نيمانيا ماتيتش – أنتوني مارسيال.

⌚ 17:00 GMT | بداية المباراة..

‘5 مرت أول خمس دقائق ولا وجود لهجمات، الكرة منحصرة في منتصف اللعب.

‘9 اوووووووه ماسون جرينوود يخترق دفاع ليفربول من الجهة اليمنى بسرعة كبيرة ويدخل منطقة الجزاء ليسدد كرة تصدى لها أليسون بيكر.

’10 ليفربول يرد سريعًا عن طريق أرنولد الذي أرسل عرضية أرضية خطيرة جدًا من الجهة اليمنى أبعدها دفاع مانشستر يونايتد بصعوبة.

’13 جرينوود يدخل منطقة جزاء ليفربول ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن لأليسون.

’18⚽ جووووووووووووووول – محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول بطريقة رائعة.

– محمد صلاح يفتتح التسجيل لليفربول بطريقة رائعة. ’18 قصة الهدف | فينالدوم يمرر كرة إلى فيرمينو بين خطي دفاع ووسط اليونايتد ليمرر الأخير كرة بينية رائعة إلى محمد صلاح الذي روضها وسددها من أعلى الحارس دين هندرسون بطريقة جميلة.

’22 كورتيس جونس يسدد كرة من خارج منطقة الجزاء تصل سهلة في يد الحارس هندرسون.

’23 فيرمينو يتحصل على ضربة حرة مباشرة من مكان جيد بعد إعاقة من مكتومناي.

’23 أرنولد يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها أعلى المرمى.

’26⚽ جووووووووووووووول – ماسون جرينوود يسجل هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد.

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