سوق الانتقالات | أوزيل يُكمل انضمامه لصفوف فنربخشة التركي

أكمل النجم الألماني مسعود أوزيل، اليوم الأحد إجراءات انتقاله لفريق فنربخشه التركي قادما من فريق آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بعدما تم تجميده من جانب الفريق اللندني خلال الموسم الحالي.

وأعلن فنربخشه أن أوزيل 32/ عامًا/ وافق على الانضمام للنادي التركي لمدة ثلاث سنوات ونصف العام في صفقة انتقال حر بسوق الانتقالات الشتوية.

كان أوزيل قد انضم إلى آرسنال قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني في صفقة ضخمة عام 2013، لكنه عانى في السنوات الأخيرة مع الفريق الإنجليزي، ولم يشارك في أي مباراة مارس الماضي.

لم يخض أوزيل أي مباراة مع آرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، لكنه واصل منح الفريق دعما بارزا على وسائل التواصل الإجتماعي.

كتب أوزيل، الذي وصف آرسنال بأنه ناد من “الهيبة والرقي” على حسابه الخاص بموقع (تويتر) للتواصل الإجتماعي “سماع اسمي يدوي في (ملعب الإمارات) سيشعرني بالقشعريرة إلى الأبد وستظل الذكريات التي تركتها على هذا القميص باقية معي مدى الحياة” ، واصفًا أرسنال بأنه نادٍ من الدرجة العالية والمكانة.

واعترف بأن الأشهر الماضية “لم تكن الأسهل”، مضيفًا أن “الأشياء في الحياة لا تسير دائما كما نتوقعها أو نريدها”.

في الأسبوع الماضي، نشر فنربخشه تغريدة تحتوي على صور لأوزيل وهو ينزل من طائرة خاصة ويرتدي وشاح النادي.

كان أوزيل، ذو الأصول التركية، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا عام 2018 بعد الضجة التي أثيرت حوله بسبب قيامه بالتصوير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتوج أوزيل بكأس العالم مع المنتخب الألماني عام 2014 بالبرازيل، لكنه مسيرته الدولية تراجعت منذ ذلك الحين.