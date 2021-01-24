انتقالات الهلال | المدرب السابق للزعيم يحاول خطف تيكسيرا!

كشف موقع “fichajes” البرازيلي آخر التطورات المتعلقة باللاعب أليكس تيكسيرا، الذي ارتبط اسمه في الفترة الماضية بإمكانية التعاقد مع الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان تيكسيرا قد رحل عن جيانغسو سونينغ الصيني 31 ديسمبر الماضي، بعد مسيرة امتدت لخمسة أعوام، توجها اللاعب بالحصول على بطولة الدوري الصيني.

وأكد المصدر البرازيلي أن هناك 3 فرق أوروبية تسعى لضم تيكسيرا، وهي أستون فيلا الإنجليزي، وبنفيكا البرتغالي، وشاختار الأوكراني، الفريق السابق للاعب الذي ظهر معه بأفضل مستوياته، لافتًا بأن تيكسيرا سيعود بنسبة كبيرة إلى اللعب في أوروبا.

جدير بالذكر أن بنفيكا، أحد الفرق الراغبة في ضم تيكسيرا، يتولى تدريبه حاليًا خورخي جيسوس، مدرب الهلال السابق، الذي قاد الزعيم في الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، وتُوج بكأس السوبر السعودي.

وقاد جيسوس الفريق الأزرق في 26 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 20 وتعادل في 4 وخسر اثنين آخرين، وسجل الهلال تحت قيادته 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.