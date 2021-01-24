عبد الرزاق حمدالله يثير جمهور النصر السعودي بنصيحة رائعة للناشئين

تناقلت جماهير النصر السعودي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمهاجم الفريق، عبدالرزاق حمدالله، خلال لقاء جمعه مع ناشئين نادي أولمبيك آسفي المغربي، الذي بدأ فيه اللاعب مسيرته الكروية.

وقال حمدالله للناشئين في مقطع الفيديو المتداول “تبغى تكون مثل حمدالله أو أفضل من حمدالله؟ عليك بالصلاة وبر الوالدين حتى في الحياة العامة ما بتتوفق وأنت ما تصلي أو ما تبر بوالديك”.

وأشاد المغردون بتصريحات حمدالله، وأكدوا أنها رسالة رائعة للاعبين الصغار، وأن المهاجم المغربي نموذج جيد داخل وخارج الملعب.

وكان حمدالله قد عاد إلى السعودية، صباح اليوم الأحد، بعد انتهاء فترة التأهيل التي قضاها في المغرب، حيث حصل على إجازة لمدة 10 أيام، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة التاسعة من دوري كأس كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفضل حمدالله السفر للمغرب ومتابعة علاجه التأهيلي، تحت إشراف مراد راموز، وبات اللاعب جاهزًا للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية، ومن المقرر أن يتواجد مع الفريق خلال مباراة كأس السوبر أمام الهلال نهاية الشهر الحالي.