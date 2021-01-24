انتقالات الهلال | الفيصلي يعلق على اقتراب محمد قاسم من الزعيم

أوضح نادي الفيصلي السعودي موقفه من صفقة اللاعب محمد قاسم، الذي ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بنادي الهلال، في ظل دخوله الفترة الحرة بعد 7 أيام، وعدم توصله إلى تجديد عقده مع ناديه.

ونقلت صحيفة “الرياضية” السعودية تصريحات مصدر رسمي بنادي الفيصلي، حيث قال “إدارة النادي لا تنظر إلى الأحاديث الشفهية أو ما يذكر عبر وسائل التواصل الإجتماعي، سمعنا اسم محمد قاسم كثيرًا، ولكن لا نلتفت إلى هذا الأمر دون مفاوضات رسمية”.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت رغبة الهلال في ضم محمد قاسم ليكون بديلًا للظهير الأيسر، ياسر الشهراني، حال الإصابة أو الإيقاف، وأوضحت أن الزعيم هو الأقرب لاستقطاب اللاعب لمدة 3 سنوات، براتب سنوي قدره 2.6 مليون ريال، ويُنتظر التوقيع معه خلال الأيام المقبلة.

كذلك فإن الفيصلي يرغب في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن محمد قاسم صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع الاتحاد، قبل أن ينتقل إلى الفيحاء على سبيل الإعارة، ثم إلى الفيصلي في صفقة انتقال حر.