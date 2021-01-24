انتقالات ريال مدريد | هل يترك أشرف حكيمي الانتر ويعود إلى بيته القديم؟

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني قد يتحرك لاستعادة الظهير الأيمن المغربي، أشرف حكيمي من إنتر ميلانو الإيطالي، بعد تعثر النيراتزوري وعدم التزامه ببنود الاتفاق.

وكشفت صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية، أن الإنتر لم يستطع دفع 10 ملايين يورو تمثل الدفعة الأولى من قيمة صفقة حكيمي، والتي تم الاتفاق عليها الميركاتو الصيفي الماضي مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي؛ فإن الدفعة الأولى كانت مستحقة السداد في شهر ديسمبر الماضي.

ويعاني إنتر ميلانو من أزمة مالية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتراجع المداخيل مع استمرار غياب الجماهير عن المدرجات.

ووفقًا لنفس التقرير الصادر من صحيفة كوريري ديلو سبورت، فإن تعثر الإنتر قد يدفع ريال مدريد لاستغلال الموقف، واستعادة النجم المغربي المتألق، الذي سجل 6 أهداف وصنع 4، في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

فيما نقلت صحيفة الماركا الإسبانية والمقربة من ريال مدريد، عن مصادر داخل النادي الملكي؛ التأكيد على عدم وجود أي خلافات مع إنتر ميلانو، وذلك بعد مفاوضات جديدة أفضت إلى اتفاق جديد: بإعادة جدولة دفعات رسوم صفقة حكيمي بما يناسب ظروف النادي الإيطالي المالية.

ونشر نادي ريال مدريد أمس بيانًا وصف فيه تقرير الصحيفة الإيطالية بالكاذب، وأكد تمسكه بالعلاقات المميزة التي تربطه بالإنتر.

وجاء في نص البيان: “فيما يتعلق بالمعلومات التي نشرتها صحيفة كوريري ديلو سبورت، حول التوترات المزعومة بين النادي وإنتر ميلانو، يريد ريال مدريد التصريح بأن المعلومات المذكورة خاطئة تمامًا”.

وأضاف: “هيكلة شروط انتقال اللاعب إلى إنتر ميلانو في إطار العلاقات التعاقدية المعتادة والعادية بين أندية كرة القدم، ريال مدريد دائمًا ما يحافظ على علاقته مع الأندية، ومع الإنتر حيث أن العلاقة معهم ممتازة كنادي وكصديق تاريخي”.

وأنهى هذا البيان أي تكهنات بشأن تحرك ريال مدريد من أجل استعادة أشرف حكيمي (22 عامًا) الذي يرتبط بعقد مع الإنتر إلى حتى يونيو 2025، خاصة في ظل تراجع أداء الميرنجي، وحاجته لصفقات كبيرة في الميركاتو الصيفي القادم؛ لتعزيز صفوف الفريق وتعويض رحيل بعض اللاعبين.