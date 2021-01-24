بث مباشر | مشاهدة مباراة المغرب وتشيلي في كأس العالم الكرة اليد 2021

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “المغرب وتشيلي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 24-1-2021 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة في مرحلة كأس الرئيس للترضية من كأس العالم لكرة اليد مصر 2021.
ينقل بث مباشر مباراة “المغرب وتشيلي” على قناة أون تايم سبورتس، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.
يحتل المغرب المركز الثالث في المجموعة الثانية من كأس الرئيس برصيد نقطتين وبفارق الأهداف لصالح صاحب المركز الثاني وخصمه اليوم “تشيلي”.
وحقق المنتخب المغربي فوزه الوحيد في هذه المرحلة على كوريا الجنوبية في الجولة الماضية بنتيجة (32-25).
ويطمح منتخب المغرب للفوز على تشيلي اليوم لضمان الوصافة في هذه المجموعة التي تتصدرها “النمسا”، والتي كانت قد حققت فوزًا كبيرًا على أسود الأطلس بنتيجة (36-22) في الجولة الأولى من كأس الرئيس.
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