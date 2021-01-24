اصابة دي بروينه تشعل الحرب بين طبيب منتخب بلجيكا ومانشستر سيتي

أطلق طبيب منتخب بلجيكا، كريستوف شاش تصريحات مثيرة للجدل، حول إصابة نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، كيفين دي بروين.

وأعلن المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا في تصريحات أول أمس الجمعة، أن دي بروين سيغيب لمدة قد تصل إلى 6 أسابيع (شهر ونصف)، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى طبيب منتخب بلجيكا “كريستوف شاش” سعادته بتلك الأنباء، التي على حد وصفه: ستمنح دي بروين مزيدًا من الراحة قبل بطولة أمم أوروبا (يورو) في الصيف المقبل.

وقال شاش في تصريحات نقلتها صحيفة الميرور البريطانية: “هذا النوع من الإصابات لن يؤثر على تواجد دي بروين في بطولة أمم أوروبا. بهذه الطريقة سيحصل على راحة ستكون مهمة، قبل انطلاق البطولة في الصيف”.

وأضاف: “في الواقع، خروج كيفين لمدة 6 أسابيع أمر مثالي، حسنًا، هذا من وجهة نظرنا، بينما الأمر مختلف بالنسبة للاعب وناديه (مانشستر سيتي)”.

وتعرض دي بروين للإصابة خلال مواجهة مانشستر سيتي الماضية في الدوري الإنجليزي ضد أستون فيلا، وخرج قبل نهاية المباراة بـ30 دقيقة.

لن يكون صدى كلمات شاش جيدًا في مانشستر سيتي، حيث يتخلف السيتيزنز عن متصدر الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد بفارق ثلاث نقاط، مع العلم أن السكاي بلوز سيصعد إلى القمة إذا فاز في مباراته المؤجلة.