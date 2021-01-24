انتقالات النصر | خبير قانوني يُنعش آمال الإدارة في إنقاذ صفقة ماشاريبوف

زف الخبير القانوني، أحمد الأمير، نبأ سار لجماهير النصر السعودي، يتعلق إمكانية إتمام صفقة اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم صدور قرار من وزارة الرياضة بمنع العالمي من إبرام أي صفقات جديدة، بسبب فشله في الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الأمير من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “إذا استطاع النصر إثبات أنه وقع مع اللاعب ماشاريبوف قبل صدور تعميم الفترة الشتوية والذي يشترط الحصول على شهادة الكفاءة المالية للتسجيل، فإنه قانونيًا مؤهل للحصول على استثناء لتسجيل اللاعب عن طريق الاستئناف أمام مركز التحكيم لقرار اللجنة برفض تسجيل اللاعب”.

وتابع قائلًا “في 2005 أصدر الفيفا قرار بمنع نادي روما من تسجيل أي لاعب في قضية اللاعب ميكسيس، واستأنف روما القرار أمام كاس وتقدم بطلب لتعليق عقوبة المنع إلى تاريخ إصدار الحكم النهائي، ووافقت كاس على تعليق نفاذ القرار بسبب أن روما اثبت توقيعه مع لاعبين قبل تاريخ القرار”.

واستهل الأوزبكي ماشاريبوف مسيرته الكروية في نادي باختاكور، والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في عام 2013، قبل أن تتم إعارته إلى لوكوموتيف طشقند، لمدة موسم واحد فقط عام 2017.

ويستطيع اللاعب تقديم إضافة جيدة في مركز الجناح الأيسر وخط الوسط، وقد دافع عن قميص باختاكور في 144 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 29 هدفًا وصنع 51 تمريرة حاسمة منذ انضمامه.