شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وفيرمينيو يقودان هجوم ليفربول أمام اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – أندي روبيرتسون

الوسط: تياجو – فينالدوم – ميلنر

الهجوم: جونز – صلاح - فيرمينو