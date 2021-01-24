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صلاح وفيرمينيو يقودان هجوم ليفربول أمام اليونايتد

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – أندي روبيرتسون

الوسط: تياجو – فينالدوم – ميلنر

الهجوم: جونز – صلاح - فيرمينو

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    161,143

  • تعافي

    126,176

  • وفيات

    8,902

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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