شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وفيرمينيو يقودان هجوم ليفربول أمام اليونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي روبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح لقيادة خط هجوم فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أليكساندر أرنولد – ريس ويليامز – فابينيو – أندي روبيرتسون
الوسط: تياجو – فينالدوم – ميلنر
الهجوم: جونز – صلاح - فيرمينو
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