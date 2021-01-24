شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفاندوفسكي» يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في «البوندسليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ، هدفًا تاريخيًا للفريق البافاري في شباك شالكه. ويستضيف شالكه نظيره بايرن، اليوم الأحد، على ملعب فيلتينس آرينا، ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الألماني.

ووفقا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد سجل «ليفاندوفسكي» في 8 مباريات متتالية بقميص بايرن خارج الديار في البوندسليجا، ليصبح أول لاعب في التاريخ يحقق هذا الرقم في بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر «ليفاندوفسكي» قائمة هدافي الدوري الألماني حاليًا برصيد 22 هدفا، بفارق 8 أهداف عن إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أقرب ملاحقيه.