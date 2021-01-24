شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يغيب عن كتيبة أرسنال خلال لقاء ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ميكل أرتيتا مدرب آرسنال، إنه ليس متأكدًا من جاهزية القائد بيير-إيمريك أوباميانج لمواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقررة الثلاثاء المقبل، مع انشغال مهاجم الجابون بمسألة شخصية.

وغاب «أوباميانج» عن خسارة آرسنال (1-0) أمام ساوثهامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت، وهي نتيجة أطاحت بحامل اللقب من البطولة.

وقال «آرتيتا» إن المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا انسحب من التشكيلة قبل ساعات قليلة على المباراة.

وأبلغ «أرتيتا» موقع آرسنال على الإنترنت قبل المواجهة التي أقيمت باستاد سانت ماريز، لديه مسألة شخصية في الساعات القليلة الماضية وتعين علينا إعادته للديار.